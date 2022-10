MotoGp, Quartararo: “Il passo non è male, ma sarà difficile superare”

PHILLIP ISLAND – Uno dei protagonisti del Gp d’Australia , terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, sarà senza ombra di dubbio Fabio Quartararo. Il pilota francese è infatti in corsa per la vittoria del campionato e non potrà permettersi passi falsi. Il sabato per lui è stato abbastanza positivo, visto che ha chiuso quinto in qualifica, seppur facendo peggio del rivale Pecco Bagnaia , terzo. I due sono divisi da appena due posizioni, pertanto la gara si preannuncia aperta e pronta a regalare spettacolo.

Le parole di Quartararo

“In qualifica era difficile, ma sono riuscito a fare un bel tempo da solo e il passo non è male. Inoltre nelle FP4 siamo andati bene con la hard, provando anche la soft. Non si sa quale sarà il passo della gara e dovremo stare molto attenti con le gomme. C’è il rischio di andare molto veloci per una decina di giri per poi veder crollare i tempi a causa del consumo. Sarà difficile sorpassare visto che ci sono pochi posti per farlo. Allo stesso tempo sarà interessante, soprattutto a fine gara, vedere chi avrà il passo migliore". Queste le dichiarazioni del pilota francese, campione in carica del Motomondiale, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.