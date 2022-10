MotoGp, Bastianini: “Ho faticato in qualifica, sono arrabbiato con Oliveira”

PHILLIP ISLAND – Sabato complicato per Enea Bastianini, che partirà tredicesimo nel Gp d’Australia, terzultima tappa del Mondiale di MotoGp. Il pilota italiano è infatti uscito di scena già nel Q1 per via delle difficoltà incontrate, ma anche per la guida di Miguel Oliveira, che l’ha ostacolato nei minuti finali. Il portoghese, dopo esser finito sotto investigazione, è stato penalizzato. Enea invece non è riuscito a centrare l'accesso al Q2 e sarà chiamato ad una rimonta non indifferente in gara. L'ottimismo, fortunatamente, non gli manca.