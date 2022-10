MotoGp, Stoner e la frase per l'amico Pecco Bagnaia che carica la Ducati

PHILIPP ISLAND – Il GP d'Australia è un appuntamento speciale per Casey Stoner, che vede finalmente il circuito di casa tornare nel calendario della MotoGp dopo due anni di assenza. Il due volte campione del mondo, in un’intervista ai canali ufficiali della MotoGp, ha parlato del suo rapporto con Pecco Bagnaia , che proprio a Phillip Island va a caccia di punti importanti in ottica Mondiale: “Pecco merita di vincere il titolo. Anche se non dovesse farcela quest’anno, ci riproverà sicuramente il prossimo. Quartararo è un pilota fantastico e merita ugualmente la vittoria, così come Bastianini, Miller, e tanti altri piloti. Personalmente, però, mi piacerebbe veder trionfare un mio amico”.

Le parole di Stoner

Stoner ha poi proseguito: "Questo Mondiale può finire in un modo o nell’altro. Sappiamo che Fabio è in grado di vincere, d’altronde lo ha già fatto lo scorso anno ed è molto competitivo. Pecco ha invece ritrovato la forma nel corso della stagione, recuperando una gran quantità di punti. E’ bello che a tre gare dalla fine i piloti siano divisi da soli due punti”. Sul suo rapporto con Bagnaia, infine: “Ho grande rispetto per Pecco, è un bravo ragazzo. Per me è bello lavorare con qualcuno che apprezza il mio aiuto, cosa per nulla scontata. Inoltre il suo capo ingegnere (Cristian Gabarrini, ndr) è stato a lungo anche il mio. E’ stato proprio grazie a lui se ci siamo conosciuti” ha concluso Casey, che spera di portare fortuna al pilota della Ducati in questo weekend.