Moto2: Alonso Lopez trionfa in Australia, out Vietti e Arbolino

PHILLIP ISLAND - E' un trionfo per Alonso Lopez al Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima e terzultima tappa del Mondiale 2022 di Moto2. Il pilota del team Speed Up, sul circuito di Phillip Island, precede sul podio il giovanissimo Pedro Acosta e Jake Dixon. Quarta posizione per Fermin Aldeguer davanti a Manuel Gonzalez. Augusto Fernandez è costretto al ritiro e perde la prima posizione a vantaggio di Ai Ogura, undicesimo nella gara odierna. Out prima della fine anche gli italiani Celestino Vietti e Tony Arbolino.