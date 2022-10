MotoGp: Bagnaia terzo in Australia e nuovo leader del Mondiale. Vince Rins

PHILLIP ISLAND - E' un trionfo per Alex Rins nel Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. E' però festa Ducati con Pecco Bagnaia, che grazie al terzo posto di Phillip Island si prende la leadership in classifica piloti ai danni di Fabio Quartararo, ritiratosi dopo una caduta. Si concretizza così la rimonta del torinese dopo più di due mesi a inseguire il francese, ma ora si deciderà tutto nei due weekend conclusivi in Malesia e a Valencia. Sul podio c'è anche Marc Marquez, secondo all'arrivo, mentre in quarta posizione c'è Marco Bezzecchi davanti a Enea Bastianini e Luca Marini. Seguono le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Oltre a Quartararo è fuori anche Jack Miller, travolto in gara da Alex Marquez.