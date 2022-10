MotoGp, Rins e la vittoria della Suzuki: "Non abbiamo mai smesso di crederci"

PHILLIP ISLAND - Alex Rins ha parlato dopo la vittoria nel Gran Premio d'Australia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 MotoGp. Il pilota della Suzuki ha celebrato l'ultima gara della casa giapponese sul circuito di Phillip Island, a poche settimane dall'addio ufficiale al Motomondiale. Dall'anno prossimo Rins correrà con il team Honda LCR. "Grazie a tutti per essere venuti qui per supportarci - ha detto -. L'ultima volta per la Suzuki qui è speciale, ho la pelle d'oca. Fantastico chiudere con una vittoria".