MotoGp, Quartararo e quella decisione sbagliata: "Ora è troppo tardi"

PHILLIP ISLAND - Fabio Quartararo ha parlato dopo il Gran Premio d'Australia , valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Il francese, dopo la caduta e il ritiro a Phillip Island, è stato scavalcato da Pecco Bagnaia in classifica piloti . " Alla Curva-4 ho fatto un errore non frenando troppo tardi , ma la moto si è alzata e non ho potuto fermarmi - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. A quel punto ho iniziato a rimontare, e poi alla Curva-2 non ho frenato troppo forte, ma ho perso l’anteriore".

La rincorsa a Bagnaia

"È difficile, ma ora vediamo. In Malesia dobbiamo rimanere lì a lottare - ha aggiunto Quartararo -. Ho fatto un po’ fatica a scaldare la gomma dietro. In Malesia sarà più facile tenere calde le gomme. Il consumo della gomma dietro era molto elevato, e un po’ mi sono pentito a non aver scelto la soft. Abbiamo optato per la hard, ma adesso è facile dire che avremmo potuto decidere per la soft, ora è troppo tardi, ma sarà d’esperienza per il futuro".