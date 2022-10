MotoGp, Ducati all'attacco: Dall'Igna e la frase sul titolo

ROMA - La Ducati esce dal Gp d'Australia con un terzo posto di Francesco Bagnaia dal sapore di vittoria, che legato all'uscita di scena di Fabio Quartararo ha portato Pecco al primo posto in classifica a due gare dalla fine. Una prestazione esemplare secondo il direttore generale del team di Borgo Panigale, Luigi Dall'Igna. "Una gara emozionante, carica di attese e difficile come non mai. Un terzo posto conquistato con i denti da Pecco, che ha continuato a lottare come un leone per la prima posizione, prendendosi anche dei rischi finché ha potuto. Una prestazione esemplare, nel saper portare a casa il miglior risultato possibile in una gara così insidiosa e fondamentale per la classifica. Un’opportunità - ha spiegato - che ha saputo cogliere con estrema lucidità nel momento più importante del campionato. Bagnaia è stato inoltre il primo di una fila di ben 6 Ducati e questo ci dà sempre tanta soddisfazione".