MotoGP Ducati, parla Bagnaia in Malesia: il titolo, Quartararo, le sensazioni

ROMA - Pecco Bagnaia carica la sfida con Quartararo alla vigilia del Gran Premio della Malesia , valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP . Il ducatista, nella tappa di Sepang, potrebbe chiudere matematicamentela partita e conquistare in anticipo il Mondiale piloti. " Io ho fatto tutto nella norma in previsione di questo GP , anche se alla fine ci sta un po' di agitazione e di pressione - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Potrebbe essere il mio primo titolo in MotoGP, potrebbe essere il secondo titolo piloti per Ducati dopo 15 anni, quindi c'è un po' di tensione nell'aria, ma io la sto vivendo molto bene , sento di dover fare il mio lavoro e sento di poterlo fare bene".

La carica di Pecco

"Comunque non c'è fretta, c'è questa gara per vincere il Mondiale, ma c'è anche Valencia - ha aggiunto Bagnaia -. Se fosse possibile vincere il titolo qui a Sepang bene, altrimenti c'è un'altra gara a disposizione, non bisogna chiudere per forza qui, anche se naturalmente sarebbe bello arrivare più sereno all'ultimo appuntamento dell'anno". "Le persone che volevo qui con me a Sepang ci sono, so che il mio team farà un grande lavoro, so che abbiamo la possibilità di fare bene, il nostro potenziale è sempre alto, questa è una pista dove possiamo fare bene - ha inoltre detto Pecco -. quindi penso principalmente a fare un weekend normale, come deve essere, cercando di essere veloce da subito, perché le condizioni qui sono un po' particolari tra pioggia, asciutto, bagnato, il caldo. Voglio essere molto competitivo per la gara, questa è una delle mie piste preferite"