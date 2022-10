MotoGP: tutte le date dei test 2023

ROMA - La MotoGP è già proiettata verso il 2023. Mentre in pista si combatte ancora per il Mondiale a due gare dalla fine, è stato ufficializzato il calendario dei test che si effettueranno per il campionato 2023. La prima giornata, come di consueto, si svolgerà a Valencia dopo l'ultimo GP di quest'anno, precisamente l'8 ottobre. A febbraio doppiuo appuntamento a Sepang, in Malesia, mentre a marzo si correrà a Portimao prima dell'avvio del Mondiale. Altri due appuntamenti in mezzo alla stagione a Jerez (1 maggio) e Misano (11 settembre).