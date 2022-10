MotoGP GP Malesia: Bagnaia 2° nelle seconde libere, Quartararo chiude 9°

SEPANG - In Malesia , come al solito, è il meteo a comandare con due sessioni di prove libere della MotoGP caratterizzate dall'incognita tempo. Se nella prima era stato Binder a strappare il miglior tempo, nella seconda è stato Cal Crutchlow su Yamaha che ha fermato il cronometro nel suo miglior giro sul 2:05.710 precedendo Francesco Bagnaia che con la gomma d'asciutto ha dimostrato di esserci. Più indietro, invece, Fabio Quartararo che ha chiuso solo nono nella seconda sessione pur con una gomma da bagnato sulla pista che si andava asciugando.

I tempi della classifica combinata

Una giornata tutto sommato interlocutoria, come sempre caratterizzata dal tempo in Malesia, con i piloti divisi tra il lavoro per la qualifica e quello per cercare il miglior ritmo gara. Nella calssifica combinata delle due sessioni, però, è Brad Binder il migliore davanti a Rins con la Suzuki e Marc Marquez, con la Honda. Quarto tempo per Enea Bastianini, mentre Fabio Quartararo porta a casa il settimo crono precedendo Bagnaia che è 11°.