MotoGP Ducati, Bagnaia rischia: fuori dalla Q2 in Malesia? "Ho sbagliato"

SEPANG - Pecco Bagnaia ha parlato dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota Ducati, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato gli errori che lo hanno portato a essere solo undicesimo in classifica combinata: "All’inizio ho fatto un po' di fatica sul bagnato nelle Libere 2, ma più che il meteo in realtà ha pesato il nostro errore durante le Libere 1, quando non siamo riusciti a entrare nei primi dieci. Abbiamo deciso noi di non fare time attack nelle Libere 1, ho sbagliato io nell’ultimo giro andando lungo in curva 9, ho perso due decimi in quel punto e adesso mi ritrovo fuori dalla top ten per tre millesimi".