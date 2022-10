MotoGP: pole di Martin a Sepang. Bagnaia nono, Quartararo dodicesimo

SEPANG - Jorge Martin conquista la pole position nel Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento stagionale della MotoGP. Lo spagnolo del team Pramac, sul circuito di Sepang, ottiene il nuovo record della pista con il tempo di 1:57.790 e si prende la prima casella in griglia di partenza. In prima fila con lui ci saranno Enea Bastianini e Marc Marquez. Marco Bezzecchi apre la seconda fila davanti ad Alex Rins e al compagno di squadra Luca Marini. Settima piazza per la Yamaha di un ottimo Franco Morbidelli, davanti all'Aprilia di Maverick Vinales e alla Ducati di Pecco Bagnaia, che durante il secondo run cade e deve rinunciare a posizioni migliori. Fabio Quartararo, però, partirà solamente dodicesimo dietro ad Aleix Espargaro e Joan Mir.