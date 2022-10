MotoGP, pole Martin a Sepang: "Bastianini potrà vedere tutti i miei dati"

SEPANG - "La cosa più importante è che è tornato il feeling ed è bellissimo girare in queste condizioni. Sapevo che avrei potuto migliorare, quindi ho spinto nella seconda parte". Jorge Martin ha parlato così dopo la pole position conquistata nel Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota del team Pramac ha ottenuto il nuovo record della pista, e partirà meritatamente davanti a tutti nella gara di domenica mattina sul circuito di Sepang. "Sicuramente ero al limite, stavo quasi per cadere in alcuni punti della pista, ma sono davvero contentissimo del risultato - ha detto -. Abbiamo la velocità ed il passo per vincere e speriamo di farcela, sono contentissimo".