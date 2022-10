MotoGP, furia Ducati contro Marquez: "Guardate cosa fa"

SEPANG - Davide Tardozzi è chiarissimo: quanto fatto da Marc Marquez nelle qualifiche del Gran Premio della Malesia, valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP, non gli è per niente piaciuto. Il team manger della Ducati ha accusato lo spagnolo di aver preso ripetutamente la scia di Pecco Bagnaia, in modo da trarre vantaggio nei giri veloci."Critichiamo tanto i ragazzi della Moto3 e poi guardate cosa fa Marquez- ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Un pilota dovrebbe dare il buon esempio, siamo al top del professionismo, il comportamento di Marquez che segue sempre un avversario per ottenere un vantaggio nel giro veloce non è positivo. Ho un aggettivo con cui definire questo comportamento, ma è meglio se me lo tengo per me".