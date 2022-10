MotoGp, Gp Malesia: la classifica piloti aggiornata

SEPANG - Dopo la vittoria nel Gran Premio di Malesia 2022, Francesco Bagnaia allunga ulteriormente in testa alla classifica piloti di MotoGP, ma non può ancora considerare chiuso il discorso per il titolo. Il pilota della Ducati ha, infatti, 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, con quest'ultimo che quindi conserva ancora delle flebili speranze di titolo in vista della gara di Valencia. Ufficialmente fuori dai giochi Aleix Espargaro ed Enea Bastianini, rispettivamente a 47 e 48 punti dalla vetta.