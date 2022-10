Bagnaia racconta il suo segreto in Malesia: "Mai fatta una cosa del genere"

SEPANG - Missione compiuta per Francesco Bagnaia, che nel Gran Premio della Malesia ha rimediato all'errore in qualifica, centrando la vittoria. Il pilota della Ducati ha fatto il massimo che poteva per avvicinarsi sempre di più al suo primo titolo in MotoGP, che non è arrivato solo per la bravura di Fabio Quartararo, l'ultimo ad arrendersi nonostante le gravi difficoltà della Yamaha. Una gara non facile nemmeno per Pecco, che ha dovuto fare i conti con Enea Bastianini, deciso a non lasciare nulla di intentato: "Quando è partito Martin davanti ho provato a seguirlo per due giri, ma stavo stressando troppo le gomme. Era impossibile tenere questo ritmo per tutta la gara, con questo caldo. Non è stata facile perché Enea è stato forte come sempre, un vero osso duro", le sue parole a Sky Sport MotoGP. Il torinese si è soffermato anche sul momento chiave che gli ha permesso di vincere a Sepang.