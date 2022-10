MotoGP, diretta tv GP Valencia: orari, canale e dove vederlo

ROMA - Dopo il Gran Premio della Malesia , che ha visto Francesco Bagnaia avvicinarsi ancora di più al titolo, la carovana della MotoGP torna in Europa, precisamente in Spagna. Infatti, come di consueto il Motomondiale si chiude a Valencia , e quest'anno ci arriva con il titolo ancora da assegnare . Il vantaggio del pilota della Ducati su Fabio Quartararo , è molto cospicuo, ma ancora non decisivo. Sale quindi l'attesa, anche se bisognerà aspettare due settimane. Si parte, infatti, venerdì 4 novembre con le prime due sessioni di prove libere, rispettivamente alle 9:55 e alle 14:10. Si prosegue poi il sabato, con le FP3 alle 9:55 e quindi le FP4 a precedere le qualifiche, in programma alle 14:10. Infine, domenica 6 novembre ultimo assaggio della pista alle 9:40 con il warm-up, prima della gara decisiva a partire dalle 14:00.

Come vedere il GP di Valencia

Il Gran Premio di Valencia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre su tuttosport.com sarà possibile seguire in diretta qualifiche e gara.

IL PROGRAMMA COMPLETO



Venerdì 4 novembre

9:55 – Prove libere 1

14:10 – Prove libere 2

Sabato 5 novembre

9:55 – Prove libere 3

13:30 – Prove libere 4

14:10 - Qualifiche

Domenica 6 novembre

9:40 – Warm Up

14:00 – Gara