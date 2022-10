Zanardi e Simoncelli: 23 ottobre di auguri, speranza e ricordo

ROMA - Il 23 ottobre non può mai essere un giorno banale, per gli amanti degli sport motoristici e non solo: è infatti il giorno del lutto, ma anche della speranza. Il 23 ottobre unisce indelebilmente due campioni italiani: 11 anni fa, infatti, Marco Simoncelli è rimasto vittima del tragico incidente che a Sepang lo ha strappato alla vita durante la gara di MotoGP. La stessa Malesia che proprio oggi ha di nuovo accolto il Motomondiale, stavolta con il sorriso degli italiani per la vittoria che avvicina Francesco Bagnaia al titolo iridato, ma anche la malinconia nel pensare alla carriera che avrebbe potuto fare SuperSic, che di talento ne aveva a pacchi.

Ma questo velo di tristezza viene in un certo senso bilanciato dall'uomo Alex Zanardi e da ciò che rappresenta: campione, lui, delle quattro ruote, segnato irrimedibilmente dal primo incidente che nel 2001 lo hanno costretto all'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Ma Alex è coriaceo, e se non può utilizzare le gambe si reinventa nell'handbike, dove colleziona successi su successi. Nel 2020, l'ennesima mazzata, l'impatto violentissimo con un camion dopo una sbandata nel corso di una gara di beneficienza. Zanardi non molla ancora, e, tra il tempo passato attaccato ai macchinari a casa, l'incendio, e il nuovo ricovero in ospedale, il mese scorso è tornato nuovamente a casa in condizioni definite stabili per proseguire la riabilitazione. Oggi Alex compie 56 anni, e l'augurio di tutti è di poterlo rivedere e riabbracciare al meglio.