MotoGP Honda, Marquez e Valencia: possibile umiliazione storica!

ROMA - Tra i due litiganti, il terzo piange. Il mondiale 2022 di MotoGP si risolverà solo a Valencia , dove uscirà necessariamente il verdetto finale su chi vincerà il titolo tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo , divisi da 23 punti a favore del ducatista dopo il GP della Malesia . Ma se i due sono impegnati a contendersi il trofeo più ambito, c'è anche chi è concentrato nel prendersi le briciole, almeno quelle. Si tratta della Honda , che spera di poter sventare quella che sarebbe una figuraccia storica , dopo anni di dominio dettati perlopiù dalla presenza di un campionissimo come Marc Marquez . Infatti, la presenza ad intermittenza dello spagnolo sulla griglia di partenza negli ultimi due anni ha palesato come la casa nipponica abbia offerto ai suoi piloti una moto decisamente non all'altezza del suo nome, con la classe del numero 93 a mascherarne i difetti.

Honda e l'incubo Valencia

In particolare, dopo la gara di Phillip Island, e tantopiù dopo il trionfo di Ducati in Malesia, Honda rimane l'unico costruttore (quindi non solo con riferimento al team Repsol) a secco di vittorie in questo 2022. In Australia, infatti, ha vinto Alex Rins, a bordo della Suzuki, unica casa che mancava all'appello, e che dall'anno prossimo non sarà più in griglia. Il terzo posto di Pol Espargaro al debutto sembrava l'inizio della rinascita per la Honda, che invece si ritrova ancora una volta ai piedi di Marquez, che nel frattempo cerca il 140° podio nel motomondiale, che varrebbe il quinto posto solitario nella classifica dei piloti con più podi tra le diverse categorie, dietro solo a Valentino Rossi (235), Giacomo Agostini (159), Dani Pedrosa (153) e Jorge Lorenzo (152).