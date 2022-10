MotoGP. Quartararo, il titolo val bene un dito: si opera dopo Valencia

ROMA - E' stato un weekend sfortunato quello di Fabio Quartararo al Gran Premio della Malesia , valevole per la penultima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Il pilota francese, che poco più di una settimana fa ha perso la leadership della classifica durante il weekend in Australia, è stato vittima di una caduta durante la quarta sessione di prove libere a Sepang. L'incidente di sabato scorso, come evidenziato dagli accertamenti effettuati dopo le qualifiche, ha provocato una microfrattura alla base del dito medio della mano sinistra .

L'intervento dopo Valencia

Quartararo ha corso ugualmente la gara in Malesia, raccogliendo anche un ottimo terzo posto che lo tiene, anche se con poche possibilità, ancora dentro la corsa al titolo. Il francese avrà infatti solo la vittoria come risultato disponibile per la vittoria, e neanche quella basterà se Pecco Bagnaia finirà nelle posizioni più importanti al traguardo. Il campione in carica ha però deciso di operarsi solamente dopo il termine della stagione, e anche a Valencia correrà senza prima finire sotto i ferri. L'operazione a cui si sottoporrà è infatti fissata successivamente al weekend in Spagna.