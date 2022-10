MotoGP, Jarvis e la differenza tra Ducati e Yamaha

ROMA - Lin Jarvis non si nasconde dietro a giustificazioni nel parlare di quanto fatto nel Mondiale 2022 di MotoGP. Il managing director di Yamaha , ai microfoni di "Speedweek", ha ripercorso tutta la stagione che si concluderà tra meno di due settimane a Valencia, parlando anche del distacco da Ducati per quanto riguarda le moto. "Siamo sempre stati consapevoli dei nostri pregi e difetti, ma ora non abbiamo alcun vantaggio sulla concorrenza - ha detto -. Ducati, invece, ha un motore potente e ha migliorato frenata e velocità in curva . Nella posizione in cui siamo, è improbabile riuscire a colmare completamente il divario con le moto più forti entro l'inizio della stagione 2023 ".

Le parole di Jarvis

"Possiamo eliminare le procedure e gli errori di questa stagione - ha aggiunto Jarvis-. Abbiamo iniziato a lavorare con l'ingegner Marmorini e il suo gruppo già a gennaio e ora stiamo vedendo i benefici di questi cambiamenti nello stile e nell'approccio. In Ducati non va forte un solo pilota, ma un gruppo di sette elementi. Si fa dura se invece, come nel nostro caso, c'è un solo pilota a offrire le massime prestazioni". Il managing director di Yamaha si è poi soffermato sugli errori della casa di Iwata: "Non abbiamo investito abbastanza tempo, energie e sforzi nell'aerodinamica. Certo non è il nostro problema più grande in questo momento: ci manca potenza nel motore. Tuttavia aerodinamica e velocità sono correlate".