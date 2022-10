MotoGP, sorpasso dell'anno: Bagnaia e Bastianini, la Ducati c'è

ROMA - C'è tanta Italia nel Mondiale 2022 di MotoGP . Oltre al titolo costruttori e a quello dei team, Ducati si giocherà il Mondiale Piloti all'ultima gara con Pecco Bagnaia vicino al trionfo. Ma non finisce qui, perché il torinese e il futuro compagno di squadra Enea Bastianini sono tra i candidati al sorpasso dell'anno , premio che sarà assegnato secondo le votazioni degli appassionati delle due ruote. Per Bagnaia è stato scelto il sorpasso effettuato nel Gran Premio d'Australia, mentre per Bastianini quello di Aragon. In lizza ci sono anche Aleix Espargaro (GP d'Olanda) e Fabio Quartararo (Austria).

La carica di Agostini

Intanto, in vista del Gran Premio di Valencia dove si deciderà questo campionato, la leggenda italiana Giacomo Agostini ha parlato in sostegno di Bagnaia: "Dopo 50 anni dal mio ultimo titolo su una moto italiana, da pilota italiano, speriamo che succeda anche a Bagnaia - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Gli mancano due punti, mentre Quartararo dovrebbe vincere e non è facile. Dovrebbe portare a casa il titolo, che per noi è molto importante, credo. Portiamo nel mondo la tecnologia italiana con i piloti italiani, credo sia un grande orgoglio per l’Italia".