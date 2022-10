Yamaha, allarme Morbidelli: Jarvis svela il perché

ROMA - Franco Morbidelli sarà chiamato a dimenticare in fretta la stagione di MotoGp che volgerà al termine con il Gp di Valencia. Il pilota della Yamaha ha infatti faticato davvero tanto e non è riuscito a ritrovare il livello espresso nel 2020, quando chiuse secondo in classifica generale. Una situazione preoccupante per la Yamaha, specialmente considerato che l'altro pilota, Fabio Quartararo, è ancora in lotta per il campionato con Pecco Bagnaia . Il francese ha conquistato 235 punti contro i soli 36 di Morbidelli, il cui futuro è attualmente più incerto che mai.

Il commento di Jarvis

Lin Jarvis, amministratore delegato di Yamaha Motor Racing, in un'intervista concessa a Speedweek ha fatto un bilancio del campionato: "Questa stagione è stata molto deludente sia per noi che per Franco. Dopo la pausa estiva abbiamo modificato il nostro modo di lavorare ma, nonostante all'inizio sembrasse funzionare, alla fine non è andata come speravamo. Probabilmente non dovevamo avere aspettative così alte". Jarvis ha poi analizzato i problemi di Morbidelli, esprimendo le sue preoccupazioni: "Ha un blocco mentale. Gli manca la fiducia per guidare una moto come la Yamaha in maniera aggressiva. La speranza è che una moto con più potenziale possa aiutarlo il prossimo anno. Ma sarà abbastanza?" Così Jarvis, fiducioso in vista del prossimo mondiale, ma non particolarmente soddisfatto del lavoro svolto finora.