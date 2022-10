MotoGP, Pol Espargaro sul fratello Aleix: "Non si rende conto di quello che ha fatto"

ROMA - Non solo Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. Nella lotta al Motomondiale c'è stato anche un terzo incomodo, che risponde al nome di Aleix Espargaro. In sella alla sua Aprilia ha infatti spaventato i due rivali e, anche se alla fine non è riuscito nel suo intento, la sua stagione resta più che positiva. Allo stesso tempo non mancano i rimpianti, specialmente per com'è andata la gara in Malesia, dove le difficoltà accusate in pista hanno costretto Aleix a veder sfumare il sogno del mondiale. Cionostante, il fratello Pol, pilota della Honda, gli ha voluto fare i complimenti.