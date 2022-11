MotoGP, svelato il numero di Bastianini sulla Ducati ufficiale

ROMA - E' stata pubblicata l'entry list provvisoria della stagione 2023 di MotoGP . Diversi i cambiamenti rispetto al Mondiale che terminerà questo weekend a Valencia, a partire dalla Ducati che, al fianco di Pecco Bagnaia , porterà Enea Bastianini dal team Gresini, per quello che è sicuramente il movimento più atteso di questo inverno. Il pilota riminese, uscito dalla lotta per il titolo solo nell'ultima parte del campionato, ha scelto di confermare il numero 23. Jack Miller, che da Borgo Panigale si trasferirà in KTM, avrà il 43.

Le novità

Novità anche in RNF, dove arrivano Raul Fernandez e Miguel Oliveira, mentre in Honda arriveranno dalla Suzuki Joan Mir (team ufficiale con Marc Marquez) e Alex Rins (team LCR). In Gresini il posto di Bastianini sarà preso da Alex Marquez, mentre Pol Espargaro sarà in Tech3 GASGAS con Augusto Fernandez.