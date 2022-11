MotoGP: Valentino Rossi arrivato a Valencia per tifare Bagnaia

VALENCIA - Valentino Rossi è arrivato a Valencia . L'ex pilota pesarese, leggenda assoluta della MotoGP , è sbarcato in Spagna dove seguirà l'ultimo Gran Premio della stagione , in particolare i membri della VR46 Academy tra cui Pecco Bagnaia , che in questo weekend si giocherà il titolo piloti con Fabio Quartararo . Il nove volte campione del mondo è stato inquadrato dalle telecamere durante la terza sessione di prove libere.

L'ammirazione di Bagnaia

Una visita, quella di Rossi, che Bagnaia ha accolto con grande gioia: "Può essere un grande aiuto avere Rossi con noi - ha detto in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio -. Lui sa come mi sento, conosce questa situazione, mi aiuterà come un vero coach. Penso che sarà di grande aiuto per me".