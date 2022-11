Diretta gara MotoGp, Gp Valencia: dove vederla in tv

VALENCIA- Tutto pronto per la gara del Gran Premio di Valencia, valevole per la ventesima e ultima tappa stagionale della MotoGP. Jorge Martin scatterà ancora una volta dalla pole position, condividendo la prima fila con Marc Marquez e Jack Miller. Gli occhi saranno però puntati su Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, che si contenderanno il titolo e scatteranno rispettivamente dalla quarta e dall'ottava posizione. La giornata sul circuito di Valencia sarà trasmessa dalle ore 9:00 interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOWTv e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita su TV8.