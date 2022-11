MotoGp, Bagnaia e la Ducati campioni del mondo a Valencia!

VALENCIA - Il campione del mondo 2022 di MotoGP è Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati fa peggio del rivale Fabio Quartararo nel GP di Valencia, ultimo appuntamento della stagione, ma poco importa: riesce a restargli davanti in classifica generale e, tredici anni dopo, riporta l'Italia sul tetto del Motomondiale. Pecco esulta e lo fa sotto gli occhi di Valentino Rossi, ultimo azzurro a trionfare, presente nel paddock del circuito Ricardo Tormo. La vittoria della gara va invece ad Alex Rins, che parte bene e amministra il vantaggio senza difficoltà. Sul podio con lui anche Brad Binder ed il poleman Jorge Martin. Quarta posizione per Fabio Quartararo, che lotta come un leone ma non riesce nell'impresa. Alle sue spalle Oliveira, Rins, gli azzurri Marini e Bastianini ed infine Pecco Bagnaia, che fatica fin dai primi giri ma limita i danni e riesce a laurearsi campione del mondo. Tante cadute tra cui quella di Marc Marquez, che chiude la stagione con zero vittorie.