MotoGP, Bagnaia campione del mondo: "Gara più difficile della mia vita, ma grande emozione"

Il commento di Pecco

Il talento di Chivasso è poi tornato a parlare della gara ai microfoni di Sky Sport, condividendo le sue sensazioni: “Incredibile essere campione del mondo. Nel giorno della gara più difficile dell’anno ho provato l’emozione più bella di sempre. All’inizio andavo bene, poi ho perso l’aletta davanti ed ho iniziato a fare una fatica incredibile. Contavo i giri alla fine". Pecco ha poi rivelato cosa lo ha aiutato dal punto di vista psicologico: "Grazie al warm-up di stamattina mi sono tolto un peso di dosso. Ero preoccupato, mi dicevo che c’è il rischio di arrivare 15esimi se non avessimo messo a posto la moto. Dopo le difficoltà del weekend, invece, stamattina ho ritrovato la moto di sempre". Infine, sul rapporto con Quartararo: "La gente parla, ma così come in pista lottiamo, fuori siamo amici. Gli faccio i complimenti per un'ottima stagione".