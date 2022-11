MotoGP: Bagnaia e Ducati da Mattarella, il campione invitato al Quirinale

ROMA - Pecco Bagnaia è l'uomo-copertina del mese di novembre nel mondo del motorsport. Il torinese, laureatosi campione del mondo 2022 in MotoGP, ha conquistato il primo titolo in carriera nella classe regina grazie a una rimonta storica su Fabio Quartararo. Il Mondiale messo in bacheca è valso a Bagnaia e al team Ducati un invito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che inconterà così il classe 1997 e la squadra di Borgo Panigale.