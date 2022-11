MotoGP, novità in casa Ducati Pramac: ecco il nuovo Team Manager

ROMA - Si chiude un 2022 positivo per il Team Pramac che riesce a conquistare ben otto podi con Jorge Martin e Johann Zarco , risultati che hanno portato alla conferma dei due piloti e un importante cambiamento nello staff dirigenziale. Riguarda il nuovo Team Manager, ovvero Gino Borsoi , quest'anno alla guida dell'Aspar Martinez e capace di vincere in Moto3 con Izan Guevara , che prenderà il posto di Claudio Calabresi , chiamato nella stagione appena conclusa a ricoprire un ruolo delicato in un anno di transizione per il team.

Le dichiarazioni di Campinoti

L'amministratore delegato del Team Pramac, Paolo Campinoti, esterna la sua felicità per l'arrivo in squadra del nuovo Team Manager. "Accogliamo con grande soddisfazione Gino Borsoi nella famiglia Pramac Racing per ricoprire il ruolo di Team Manager a partire dal 2023. Gino non ha bisogno di presentazioni, visto la sua esperienza e i risultati raggiunti negli anni trascorsi nel paddock della MotoGP. Siamo certi che sarà un valore aggiunto nel nostro team e ci auspichiamo di fare con lui un ulteriore step in avanti”.