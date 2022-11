MotoGP, fissato il giorno per la festa di Ducati: ecco quando e dove sarà

ROMA - Il 2022, per Ducati, è stato un anno da record: la casa italiana, infatti, ho conquistato i 3 titoli in palio in MotoGP portando a casa il titoli piloti con Francesco Bagnaia, quello costruttori e anche quello come miglior team. Una stagione eccezionale per Ducati che ha deciso di omaggiare l'anno da sogno con un evento straordinario visto che la casa di Borgo Panigale festeggerà il prossimo 15 dicembre a Bologna, insieme a tutti i tifosi della Rossa.