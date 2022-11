MotoGP, delusione Marquez: "Così non posso vincere"

ROMA - Zero vittorie e tanta amarezza. Così si è conclusa la stagione 2022 di Marc Marquez in MotoGP, e il nuovo anno potrebbe essere altrettanto complicato. Dopo i test di Valencia a due giorni dall'ultiomo Gran Premio, il pilota Honda ha evidenziato tutti i limiti della sua moto. "Speravo in qualcosa in più - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ho provato quanto mi hanno detto, abbiamo guadagnato in inserimento di curva, ma perso in altri punti. Servirà lavorare in vista dei test della Malesia. Con questa moto, non possiamo vincere il campionato. In inverno servirà lavorare di più, la moto era simile: era leggermente più veloce, ma sempre simile sul passo gara. Ci vuole di più".