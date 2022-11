MotoGP, Espargaro ironico sul premio al miglior sorpasso a Quartararo: è polemica

ROMA - Il Premio Agostini è stato assegnato a Fabio Quartararo . Il francese, secondo in classifica piloti dopo la rimonta del neo campione Pecco Bagnaia , si è portato a casa il riconoscimento per il miglior sorpasso della stagione 2022 di MotoGP grazie all'azione realizzata su Jack Miller nel Gran Premio d'Austria. Il risultato non ha però messo tutti d'accordo, compreso Aleix Espargaro, candidato al premio grazier al doppio sorpasso su Miller e Brad Binder nella tappa in Olanda .

"Che furto"

Su Twitter, il pilota di Aprilia ha protestato in maniera ironica condividendo le immagini del suo sorpasso: Quella gara è stata brutale, per me la migliore della mia carriera sportiva - ha scritto -. E so che se dicessi che è stato ingiusto che quel sorpasso non abbia vinto il premio di migliore dell’anno mi direbbero che sono un pazzo, ma non me ne frega niente di quello che dicono, che furto che non sia stato il migliore".