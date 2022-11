MotoGP, Quartararo: "Per battere Bagnaia serve un lavoro di squadra"

ROMA - "Il prossimo anno bisogna battere Bagnaia? Sì, ma è un lavoro che va fatto di squadra. Il prossimo anno dobbiamo fare un bel lavoro sullo sviluppo della moto". Fabio Quartararo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport durante l'EICMA, a pochi giorni dal Mondiale di MotoGP perso al Gran Premio di Valencia. Il pilota francese ha subito la rimonta di Pecco Bagnaia, non riuscendo a riconfermarsi campione a un anno dal titolo del 2021. "A Valencia non eravamo contenti - ha detto -, ma abbiamo un inverno per staccare e tornare ancora più forti pronti per i primi test".