MotoGP, Oliveira terzo nel rally di Algarve: è podio per il nuovo pilota di Aprilia

ROMA - Non è ancora tempo di vacanze per Miguel Oliveira. Il pilota portoghese, dopo aver concluso al decimo posto la stagione 2022 di MotoGP, ha partecipato al Rally Casinos do Algarve a bordo della Hyundai i20 N Rally2, chiudendo sul podio in terza posizione. Dalla prossima stagione Oliveira diventerà un pilota Aprilia, essendo stato ingaggiato per il team satellite CryptoDATA Aprilia RNF di Razlan Razali.