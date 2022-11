Bagnaia dona un casco speciale a Mattarella: ecco la dedica del pilota Ducati

ROMA - Un'occasione speciale, quella vissuta da Francesco "Pecco" Bagnaia, per un'emozione speciale. Il campione del mondo con la Ducati, infatti, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è congratulato con lui per la conquista del titolo in MotoGP, a 50 anni di distanza dall'ultimo italiano a riuscirci con una moto italiana, Giacomo Agostini. Il pilota piemontese ha consegnato un caso al capo dello Stato con una dedica speciale: "Per il Presidente Mattarella con enorme orgoglio. Grazie!", il messaggio di Bagnaia per Mattarella.