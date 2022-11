MotoGP, Miller e la Ducati: "Bagnaia era più forte di me"

ROMA - Jack Miller ha salutato Ducati dopo cinque stagioni tra team satellite e ufficiale. Il pilota australiano rimarrà in MotoGP passando in KTM, lasciando la scuderia che si è portata a casa i titoli riservati a costruttori e team, oltre a quello dei piloti vinto da Pecco Bagnaia. Proprio dell'ex compagno di squadra ha parlato Miller in un'intervista ai microfoni di "Motorsport-total": "Cosa rende Bagnaia migliore? Questa è la domanda numero uno - le sue parole -. Se lo sapessi lo farei. Mi preparo bene fisicamente e mentalmente per le gare. Lui guida la moto meglio di me. È molto semplice".