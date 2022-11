MotoGP: altra operazione alla mano per Nakagami

Il 2022 di Nakagami

La stagione di Nakagami riflette le difficoltà della Honda: partito con un decimo posto in Qatar, il nipponico ha come miglior risultato il settimo posto ottenuto in sequenza nei GP di Spagna e Francia. Dopo il ventesimo posto nella gara di casa in Giappone, Nakagami ha saltato tre gare per l'intervento a cui si è sottoposto, chiudendo quattordicesimo a Valencia.