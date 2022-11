Valentino Rossi, a Tavullia nasce il nuovo VR46 store

ROMA - Valentino Rossi, nonostante il ritiro dalla MotoGP, continua ad essere uno degli sportivi più amati. L'ormai ex pilota, famoso in tutto il mondo grazie alle sue imprese in pista sempre con il numero 46 sul cupolino, ha deciso di dare ai propri fan un modo per vivere la "passione gialla" aprendo un nuovo VR46 store, stavolta a Tavullia, la sua città natale. Affacciato sul piazzale che è stato negli anni passati palcoscenico di festeggiamenti, bagni di folla, e meta immancabile per i viaggiatori amanti delle due ruote e fan del dottore, lo store si sviluppa su una superficie di 400mq all’interno dei quali vivere una experience unica del mondo VR46.