MotoGP Ducati, Dall'Igna: "Stagione top. 2023? Ecco la mia promessa"

ROMA - "Una stagione da incorniciare. Possiamo dire di aver davvero completato il lavoro: un en-plein storico per un 2022 che resterà nei nostri cuori. La doppietta MotoGP-Superbike è diventata uno splendido poker, con i rispettivi Mondiali Costruttori. Senza dimenticare i titoli a squadre". Gigi dall'Igna ha salutato così il 2022 del motorsport a due ruote, che ha visto Ducati indiscutibilmente protagonista. La casa di Borgo Panigale ha conquistato i titoli piloti, costruttori e team in MotoGP e Superbike, come sottolineato anche dal suo direttore generale su Instagram.