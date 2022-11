Pedrosa torna in MotoGP? Ecco come ha risposto

ROMA - Il suo ritiro risale al 2018, ormai quattro stagioni fa, quando di anni ne aveva 33. Dani Pedrosa , però, non si è mai distaccato completamente dalla MotoGP , diventando tester di KTM e successivamente scendendo in pista nel 2021 con una wild card nel Gran Premio d'Austria. Le possibilità di riapparire in pista durante un weekend di gara dopo l'esperienza di un anno fa ci sono, come testimoniato dallo stesso pilota: " Sarebbe interessante fare un fine settimana da wild card , per capire meglio cosa viene chiesto ai piloti con il nuovo format e quali cambiamenti verranno chiesti ai piloti con le gare Sprint - ha detto ai microfoni di "Speedweek" -. È possibile che io possa correre, con le Sprint al sabato alle 15 che cambieranno l’intero fine settimana ".

Sul nuovo format

"Quando vado in pista per un test, ho le idee chiare su cosa sia necessario e cosa no - ha aggiunto Pedrosa -. Ad esempio utilizzo un solo set di gomme e lo tengo sino alla fine, utilizzando sostanzialmente sempre gomme usate. Con il nuovo format si utilizzeranno sempre di più le gomme nuove, perché già dal venerdì si deciderà chi entrerà in Q2“. Sul futuro, invece, l'iberico risponde così: "Continuo a divertirmi in sella a una moto, per me è la cosa più bella del mondo. Finché riuscirò a essere veloce e a dare le indicazioni giuste agli ingegneri KTM, continuerò. Sempre che loro siano convinti che io possa essere ancora utile".