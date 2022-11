MotoGP, Vinales verso il 2023: "In Aprilia molta più pressione di quest'anno"

ROMA - "Ogni anno è diverso. Ovviamente avremo molta più pressione l'anno prossimo , è normale ed è una buona cosa, perché dobbiamo migliorare e chiarire l'obiettivo. Penso che possiamo fare davvero un buon lavoro. Dobbiamo lavorare bene e con intelligenza". Maverick Vinales ha parlato così in vista della stagione 2023 di MotoGP , in cui lui e Aprilia saranno chiamati a riconfermarsi dopo una stagione ad alto livello in classe regina. Il pilota spagnolo, dopo le difficoltà e il brusco addio alla Yamaha, ha raccolto tre podi nel 2022.

Sul 2022

"All'inizio della stagione ho avuto un po' di problemi, non conoscevo la moto, ma penso che questa stagione sia stata importante per imparare - le parole di Vinales riportate da "Speedweek" - Nell'ultima fase della stagione ho fatto molto bene in alcune sessioni, per esempio la FP4 a Phillip Island. Porto queste sessioni con me per analizzarle e lavorarci sopra. Se la moto funziona, possiamo essere molto veloci".