MotoGP, Bezzecchi: "Nel 2022 obiettivo raggiunto, ecco quando è stata la svolta"

ROMA - "Il titolo di Rookie of the Year era un obiettivo dall’inizio dell'annata, ma senza troppa pressione. Ci tenevo perché era la mia ultima possibilità di centrarlo dopo averlo mancato, sia in Moto3, sia in Moto2. Era la mia ultima chance e l'ho presa". Marco Bezzecchi ha parlato così in un'intervista realizzata dal team VR46, in cui ha ripercorso la sua prima stagione in MotoGP. Il pilota riminese è riuscito a vincere il titolo di rookie of the year, grazie a una crescita enorme nella seconda parte del Mondiale.