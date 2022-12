MotoGP, ipotesi ritiro per Marquez? La rivelazione del fratello

ROMA - Non sono state stagioni semplici per Marc Marquez . Il pilota spagnolo, dopo un dominio durato diversi anni, dal 2020 è stato vittima di numerosi problemi fisici che l'hanno costretto a lunghe e ripetute assenze dalla MotoGP , oltre al doversi sottoporre a quattro interventi chirurgici al braccio. Il lungo calvario attraversato dal numero 93 ha fatto più volte nascere voci di un suo ritiro. Di questo e del suo cambiamento dopo stagioni complicate ha parlato suo fratello Alex Marquez, ai microfoni di Dazn.

L'ipotesi ritiro

"Quando ti va tutto bene non gli dai valore e normalizzi ciò che fai di eccezionale - ha detto il neo pilota del team Gresini -. Ora Marc lo apprezza ogni giorno di più… È un vincente nato. Non è alla ricerca di un nuovo titolo. Non avevo mai pensato a un ritiro, ma ne ha parlato. Quando Marc si ritirerà, continuerà ad essere legato alla MotoGP. Non perderà il suo DNA e questo lo renderà molto forte".