MotoGP Ducati: Bagnaia diventa cittadino benemerito di Pesaro

ROMA - L'ultimo mese ha regalato un'infinità di soddisfazioni a Pecco Bagnaia. Prima il titolo mondiale in MotoGP, poi l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per finire con la nomina di cittadino benemerito di Pesaro, città in cui risiede attualmente, che gli verrà conferita con una cerimonia nei prossimi giorni. La decisione era stata anticipata dal sindaco della città marchigiana Matteo Ricci, che aveva lanciato la proposta in consiglio comunale dopo la vittoria del Mondiale da parte del pilota Ducati.