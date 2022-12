MotoGP, Cecchinello sul flop Honda: "Ecco come abbiamo reagito"

ROMA - Non è stata certo una stagione facile per la Honda in MotoGP, e insieme alla casa giapponese le difficoltà sono arrivate anche al team LCR. Alex Marquez, ora passato in Gresini, ha chiuso diciottesimo, mentre Takaaki Nakagami non è andato oltre il diciottesimo posto. Di questo ha parlato il boss Lucio Cecchinello ai microfoni di "GPOne":"Nonostante le difficoltà, ho sempre cercato di prendere il toro per le corna.Non ci siamo mai arresi, abbiamo continuato a lavorare sodo e la nostra squadra era quasi sempre l'ultima a lasciare il paddock la sera.Non abbiamo mai mollato, così come i piloti Alex e Nakagami".