Ducati, Bagnaia celebra Valentino Rossi: "Persona fantastica, sono fortunato a conoscerlo"

ROMA - Francesco Bagnaia ha riportato il titolo iridato della MotoGP in Italia, e lo ha fatto al termine di una stagione memorabile, in cui ha recuperato uno svantaggio su Fabio Quartararo che in estate aveva toccato i 91 punti. Un'impresa da ricordare, perché rappresenta, come ben noto, il ritorno al successo del binomio pilota italiano su moto italiana che mancava da esattamente 50 anni, quando Giacomo Agostini vinse su MV Agusta. Per questo, a ormai un mese dalla gara di Valencia che lo ha incoronato campione, "Pecco" non smette di ricevere riconoscimenti. L'ultimo è arrivato al Palacongressi di Rimini, nella consueta cerimonia organizzata da FIM per celebrare i campioni al termine della stagione.