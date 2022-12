MotoGP, Marquez e i problemi della Honda: "Dobbiamo fare come Ducati"

ROMA - "Il carattere della moto è cambiato molto, e per il mio stile è peggiorato. Mi sento a disagio". Nell'ultimo anno sono stati tanti i messaggi come questo lanciati da Marc Marquez alla Honda, reduce da una stagione complicatissima in MotoGP e bersaglio di critiche continue dai suoi stessi piloti. Tra questi, anche il fratello di Marc, Alex Marquez, che ha lasciato la casa giapponese a fine 2022 per correre con Ducati nel team Gresini.